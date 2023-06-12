В Башкирии прогнозируются заморозки и густой туман
23:34, 12 июн 2023
МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшении погоды.
Во вторник, 13 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, в южных районах Башкортостана пройдут небольшие осадки. Подует ветер северо-восточных направлений со скоростью 5-10 м/с, по югу прогнозируются порывы до 18 м/с. Возможно также образование густого тумана, при котором видимость на некоторых участках дорог может быть не более 500 метров.
Ночью в северных районах синоптики прогнозируют заморозки от 0 до -3 градусов. Днем же столбик термометра поднимется до +18...+23 градусов.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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