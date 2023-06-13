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В Башкирии простились с погибшим в СВО офицером Дмитрием Загребиным

В Башкирии простились с погибшим в СВО офицером Дмитрием Загребиным

15:42, 13 июн 2023

В Башкирии во вторник, 13 июня, в последний путь проводили жителя Стерлитамака старшего лейтенанта Дмитрия Загребина, погибшего в зоне проведения СВО на Украине. Офицер командовал десантно-штурмовой ротой. Информацию об этом передали в администрация города.



В похоронной церемонии присутствовали глава Башкортостана Радий Хабиров и вице-премьер Ирек Сагитов.

– Дмитрий всю свою жизнь посвятил служению нашей Родине. Очень жаль провожать в последний путь таких ярких людей. Родители воспитали настоящего патриота, настоящего человека, – отметил Хабиров.


Дмитрий Загребин проходил обучение в кадетском классе школы №4, затем поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени Маргелова. 2 года подряд принимал участие в параде Победы на Красной площади. Мужчина служил в отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, принимал участие в военной операции на территории Сирии. С февраля прошлого года находился на передовой в зоне спецоперации.

За время своей службы Загребин был удостоен высоких наград, включая Орден Мужества, "За Отвагу", "За спасение погибавших", "За боевые отличия", Орден "За укрепление боевого содружества", "Участник военной операции в Сирии". Посмертно ему также был присужден Орден имени генерала Шаймуратова.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район спецоперация Погибшие на Украине
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