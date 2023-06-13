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В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Евгений Казанин

В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Евгений Казанин

15:46, 13 июн 2023

В Стерлитамаке в последний путь проводили старшего лейтенанта Евгения Валентиновича Казанина, который погиб при выполнении боевых задач во время специальной военной операции. Печальную новость в соцсетях сообщил мэр города Рустем Газизов.

«Евгений Казанин до конца исполнил свой воинский долг. И теперь долг каждого из нас - никогда этого не забывать. Мы будем бережно хранить память - память об офицере, защитнике и патриоте. Выражаем искренние соболезнования семье Евгения Валентиновича, родным и близким! Вечная слава и вечная память офицеру!», - написал Газизов.

Выражаем соболезнования родным и близким.

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Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район Погибшие на Украине спецоперация
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