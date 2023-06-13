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В Башкирии станет немного теплее

В Башкирии станет немного теплее

23:39, 13 июн 2023

В Башкирии ожидается небольшое повышение температуры. Синоптики Башгидромета представили очередной прогноз погоды.

Согласно данным метеорологов Башкортостана, в среду, 14 июня, на территории республики ожидается ясная погода без значительных осадков. В южных районах РБ возможны небольшие осадки с грозами. В ночное время температура воздуха будет колебаться от +4 до +9 °C, в южных районах может достигать +14 °C. В дневные часы воздух прогреется до +21...+26 °C.

Умеренный ветер будет дуть с северо-востока, днем местами возможны сильные порывы.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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