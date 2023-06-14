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В Башкирии 15 июня похолодает до +3 градусов

В Башкирии 15 июня похолодает до +3 градусов

16:14, 14 июн 2023

В четверг, 15 июня, в Башкирии прогнозируются грозы и похолодание. Прогноз погоды опубликовало республиканское МЧС.

Синоптики сообщают, что в Башкортостане ожидается пасмурная погода с прояснениями. Днем местами возможны кратковременные осадки и грозы, однако ночью осадков не предвидится. Подует северо-восточный ветер со скоростью 7 м/с, в дневные часы возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха составит +9…+14 градусов ночью и +20, +25 градусов днем. Только на севере республики ожидается похолодание до +3 градусов.

Видимость на автомобильных дорогах не ухудшится.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: погода
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