В Башкирии 15 июня похолодает до +3 градусов
16:14, 14 июн 2023
В четверг, 15 июня, в Башкирии прогнозируются грозы и похолодание. Прогноз погоды опубликовало республиканское МЧС.
Синоптики сообщают, что в Башкортостане ожидается пасмурная погода с прояснениями. Днем местами возможны кратковременные осадки и грозы, однако ночью осадков не предвидится. Подует северо-восточный ветер со скоростью 7 м/с, в дневные часы возможны порывы до 14 м/с.
Температура воздуха составит +9…+14 градусов ночью и +20, +25 градусов днем. Только на севере республики ожидается похолодание до +3 градусов.
Видимость на автомобильных дорогах не ухудшится.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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