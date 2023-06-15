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На СВО погиб уроженец Башкирии Ильдар Галаутдинов

На СВО погиб уроженец Башкирии Ильдар Галаутдинов

09:30, 15 июн 2023

Во вторник, 13 июня, в деревне Кагарманово Белорецкого района в последний путь проводили бойца ЧВК «Вагнер» Ильдара Эльвировича Галаутдинова, который погиб 2 апреля 2023 года при выполнении боевых задач во время специальной военной операции. Печальную новость в социальных сетях сообщил глава района Андрей Иванюта.



Ильдар Эльвирович родился в многодетной семье, в которой воспитывалось 5 сыновей. До 12 лет проживал в деревне Кагарманово с родителями, а позднее переехал в Дюртюлинский район, где окончил школу.

«Со слов близких, Ильдар часто помогал всем вокруг, был добрым и общительным, не боялся тяжёлой работы. Сейчас в семье остались только два брата, родителей уже нет в живых. Ильдар Эльвирович погиб как настоящий защитник Отечества, пожертвовав жизнью ради своей страны, ради нас с вами. Он навсегда останется в памяти родных, близких, всех нас. Спи спокойно, солдат», - написал Иванюта.


Выражаем соболезнования родным и близким.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии простились с уроженцем города Белорецк Валерием Рузняевым, погибшем в зоне проведения спецоперации на территории Украины. 

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Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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