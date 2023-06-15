В Уфу вернулся «Клещ Валера»

В Уфе восстановили памятник клещу на Мустая Карима, 44. Открытие обновленного арт-объекта прошло в торжественной обстановке. Памятник уфимцы в шутку прозвали «клещом Валерием», поэтому новую скульптуру, являющейся точной копией предыдущей, сам создатель памятника нарек Валерием II Валериевичем.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в день Последнего звонка арт-объект подвергся нападению вандалов: гулявшие на праздник выпускники отломали серебряную фигурку клеща с постамента и забрали себе. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Создатели арт-объекта решили заявление не подавать и пообещали восстановить памятник.