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В Уфу вернулся «Клещ Валера»

В Уфу вернулся «Клещ Валера»

14:18, 15 июн 2023

В Уфе восстановили памятник клещу на Мустая Карима, 44. Открытие обновленного арт-объекта прошло в торжественной обстановке. Памятник уфимцы в шутку прозвали «клещом Валерием», поэтому новую скульптуру, являющейся точной копией предыдущей, сам создатель памятника нарек Валерием II Валериевичем.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в день Последнего звонка арт-объект подвергся нападению вандалов: гулявшие на праздник выпускники отломали серебряную фигурку клеща с постамента и забрали себе. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Создатели арт-объекта решили заявление не подавать и пообещали восстановить памятник.

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Автор: proural.info
Фото: мэрия Уфы
Теги: Уфа
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