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В Башкирии 16 июня прогнозируются грозы и потепление до +28 градусов

В Башкирии 16 июня прогнозируются грозы и потепление до +28 градусов

23:13, 15 июн 2023

В пятницу, 16 июня, на территории Башкирии прогнозируются дожди и повышение температуры. Такой прогноз был опубликован региональным МЧС.

Перед выходными РБ ждет переменная облачность. Значительных осадков в этот день не ожидается, однако по югу Башкортостана возможны небольшие дожди с грозами. Подует северный, северо-восточный ветер со скоростью до 5 м/с ночью и от 8 до 13 м/с днем.

Температура ночью опустится до +11…+16 градусов, по северо-востоку - до +6 градусов. В течение дня потеплеет до +23…+28 градусов.

На автодорогах видимость не ухудшится.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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