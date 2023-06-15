В Башкирии 16 июня прогнозируются грозы и потепление до +28 градусов
23:13, 15 июн 2023
В пятницу, 16 июня, на территории Башкирии прогнозируются дожди и повышение температуры. Такой прогноз был опубликован региональным МЧС.
Перед выходными РБ ждет переменная облачность. Значительных осадков в этот день не ожидается, однако по югу Башкортостана возможны небольшие дожди с грозами. Подует северный, северо-восточный ветер со скоростью до 5 м/с ночью и от 8 до 13 м/с днем.
Температура ночью опустится до +11…+16 градусов, по северо-востоку - до +6 градусов. В течение дня потеплеет до +23…+28 градусов.
На автодорогах видимость не ухудшится.
Автор: Семен Подгорный
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