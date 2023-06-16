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На СВО погиб ветеран горячих точек из Башкирии Вячеслав Москвичев

На СВО погиб ветеран горячих точек из Башкирии Вячеслав Москвичев

09:14, 16 июн 2023

16 июня в городе Октябрьский состоится церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции старшим лейтенантом Вячеславом Москвичевым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации городского округа Алексей Шмелев.



Мужчине было 32 года. Он закончил Дальневосточное Высшее Военное Командное училище имени Рокоссовского, служил в должности командира мотострелкового взвода. Участвовал во многих «горячих точках». Был награжден медалями «Участнику военной операции в Сирии», «За участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе», «За возвращение Крыма», «За службу в 201 военной базе Таджикистана».


Военнослужащий представлен к награждению Орденом Мужества. У него остались мать, отец, жена и дочь. Прощание с Вячеславом Москвичевым состоится в 11:00 в парке Победы города Октябрьский.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Октябрьский спецоперация Погибшие на Украине
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