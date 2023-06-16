Уфимский блогер Рустам Набиев ответил на обвинения в свой адрес

11:39, 16 июн 2023

В ответ на критику своих подписчиков на отдых пары без детей, уфимский блогер Рустам Набиев рассказал, что данный формат помогает освежить чувства и посмотреть на своего партнера с другой стороны.







В своем личном Telegram-канале он подчеркнул, что большинству семейных пар не хватает уединения.



Набиев пишет: «Раньше мы также сталкивались с вопросами, когда уезжали куда-то вдвоем: Как вы можете оставить своих детей? Я уверен, что многие пары с детьми испытывают такое же чувство. Не так ли?».





Рустам и его жена занимаются воспитанием двух дочерей. Они решили провести летние каникулы только вдвоем, чтобы отпраздновать 6 лет совместной жизни.



В качестве подарка для своей возлюбленной, Набиев подарил кольцо с именной гравировкой, что стало сюрпризом для Динары.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети