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В Башкирию, где загадочно умирают местные, прибыли звезды «Битвы экстрасенсов»

В Башкирию, где загадочно умирают местные, прибыли звезды «Битвы экстрасенсов»

16:05, 16 июн 2023

На этой неделе в субботу, 17 июня, ТНТ представит новый выпуск шоу "Экстрасенсы. Битва Сильнейших". Что сделает эту серию особенной? Оказалось, что главными героями данного выпуска станут жители населенного пункта Буганак Белорецкого района Башкортостана, которые обратились к редакторам программы после серии загадочных смертей молодых жителей села.



Для разгадки этой мистической истории на место прибыли сразу 3 экстрасенса: Марьяна Романова (финалистка 21 сезона шоу) и братья Шепс (победители 21 и 14 сезонов). По информации, предоставленной телеканалом, в течение последнего года в селе Буганак загадочные обстоятельства привели к таинственным смертям трех молодых людей. Местные жители утверждают, что для этого не было явных причин.


"Мы написали письмо в программу. Очень боялись, что экстрасенсы не приедут, но через три месяца после нашего обращения они наконец прибыли. Съемки продолжались один день и произвели на нас незабываемое впечатление", - прокомментировала местная жительница Наталья Баклыкова в интервью телеканалу.

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Автор: ufa1.ru
Фото: Олег Шепс, ТНТ | Уфа / vk.com
Теги: Белорецкий район битва экстрасенсов Буганак
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