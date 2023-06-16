В Башкирии ночью ударят заморозки до -2 градусов и дожди
23:07, 16 июн 2023
В субботу, 17 июня, в некоторых северных и горных районах Башкортостана ожидаются заморозки. По прогнозам республиканских синоптиков, температура воздуха опустится до значений 0…-2 градуса. Информацию об этом распространил ГК РБ по ЧС.
Предварительный прогноз гласит, что 17 июня в некоторых районах Башкирии ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер подует с севера, возможны сильные порывы.
В ночные часы температура воздуха не превысит +10…+15 градусов. В течение дня термометры покажут значения от +20 до +25 градусов.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии в конце мая прогнозируются дожди с грозами
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидаются заморозки до -6°
Общество в Башкирии
В Башкирии потеплеет до +26 градусов, но будут заморозки
Общество в Башкирии
В ряде районов Башкирии ожидаются заморозки до -3 градусов