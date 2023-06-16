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В Башкирии ночью ударят заморозки до -2 градусов и дожди

В Башкирии ночью ударят заморозки до -2 градусов и дожди

23:07, 16 июн 2023

В субботу, 17 июня, в некоторых северных и горных районах Башкортостана ожидаются заморозки. По прогнозам республиканских синоптиков, температура воздуха опустится до значений 0…-2 градуса. Информацию об этом распространил ГК РБ по ЧС.

Предварительный прогноз гласит, что 17 июня в некоторых районах Башкирии ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер подует с севера, возможны сильные порывы.

В ночные часы температура воздуха не превысит +10…+15 градусов. В течение дня термометры покажут значения от +20 до +25 градусов.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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