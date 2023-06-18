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В Башкирии синоптики прогнозируют похолодание

В Башкирии синоптики прогнозируют похолодание

00:24, 18 июн 2023

Прогноз погоды на ближайшие дни, предоставленный синоптиками Башгидрометцентра, сообщает о следующих изменениях. В период с 18 по 19 июня в Башкирии прогнозируются дожди с грозами и заморозки на почве до -2°C.



Согласно информации синоптиков в воскресенье, 18 июня, дожди, сопровождаемые грозами, прогнозируются в южной части республики. Порывы северо-восточного ветра могут усилиться. В ночные часы температура воздуха опустится от +6 до +11 градусов, в южных районах - до +16 градусов. В северной части РБ ожидаются заморозки до -2°C. В дневное время температура будет колебаться от +16 до +21 градуса.


В понедельник, 19 июня, прогнозируются грозы и дожди, сопровождаемые умеренным северным ветром, местами возможны порывы до сильного. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, в горных и северных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2 градусов. Днем ожидается от +12 до +17 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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