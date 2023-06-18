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Танкист СВО из Башкирии рассказал, как экипажу удалось выжить после нескольких попаданий

Танкист СВО из Башкирии рассказал, как экипажу удалось выжить после нескольких попаданий

11:45, 18 июн 2023

Военнослужащий из Башкирии с позывным «Чапай», который сейчас находится в зоне спецоперации на Украине, поделился историей о том, как личный состав танка Т-80БВМ смог выжить после атаки, нанесенной неприятелем. Этот рассказ был описан в Telegram-канале "Башкирский батальон".



Во время прямого противостояния с украинскими националистами, противник нанес удар прямо в лоб танка. Однако благодаря работе динамической защиты, боевой машине удалось самостоятельно покинуть место боестолкновения. Спустя несколько дней, вражеский снаряд ПТУР угодил в заднюю часть танка. Экипаж самостоятельно эвакуировался, а затем вернулся за ним, чтобы отбуксировать. Отремонтированная техника вновь отправилась в бой.


Со слов «Чапая», на успех боя влияет слаженная работа всего экипажа. Его боевые друзья находятся на участке фронта уже более года, поэтому ребята понимают друг друга без слов. Т-80БВМ оснащен тепловизором и прицелом "Сосна". Боец отмечает, что техника тихая - враг не слышит ее приближение в ночное время, что является одним из ее преимуществ.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: спецоперация
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