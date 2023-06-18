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В зоне спецоперации погиб сержант из Башкирии Михаил Худяков

В зоне спецоперации погиб сержант из Башкирии Михаил Худяков

12:02, 18 июн 2023

Глава администрации Белокатайского района Башкирии Масхут Минигалин сообщил о смерти бойца в зоне проведения специальной военной операции. Погибший – сержант Михаил Иванович Худяков, командир отделения подвоза продовольствия, вещевого и военно-технического имущества автомобильного взвода роты матобеспечения. О дате, времени и месте проведения траурной церемонии будет сообщено позднее.



«Вновь горечь утраты постигла наш район. Михаил с честью выполнил свой долг перед Родиной. Он был и останется гордостью нашего района, настоящим героем, который до последнего вздоха остался верным военной присяге. Выражаю искренние соболезнования родным и близким солдата. Это огромное горе и невосполнимая утрата для всех нас», – написал Масхут Минигалин.


Ранее издание Newsbash сообщало о том, что при выполнении боевых задач во время специальной военной операции погиб уроженец Белокатайского района, командир автомобильного взвода роты материального обеспечения Виталий Камилович Каримов

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Автор: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Белокатайский район спецоперация Погибшие на Украине
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