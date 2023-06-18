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В Башкирии простились с ефрейтором Андреем Егоровым, погибшим на СВО

В Башкирии простились с ефрейтором Андреем Егоровым, погибшим на СВО

12:22, 18 июн 2023

В Башкирии простились с уроженцем Чишминского района республики Андреем Анатольевичем Егоровым, погибшим в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель местного муниципалитета Ришат Мансуров.



Согласно указу российского президента от 11 октября 2022 года, ефрейтор Андрей Егоров был удостоен медали "За отвагу". Посмертно военнослужащий был награжден орденами Мужества и генерала Шаймуратова.


"Участвуя в специальной военной операции, он исполнил свой воинский долг с честью и до конца, отдав за всех нас самое дорогое, что у него было, – свою жизнь! Нет слов, которые смогут унять боль утраты. Мы искренне выражаем соболезнования родным, близким и друзьям", - написал глава района.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Чишминском районе Башкортостана проводили в последний путь мл. сержанта Александра Феоктистова, который погиб в СВО. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Чишминский район спецоперация Погибшие на Украине
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