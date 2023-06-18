Шепс из «Битвы экстрасенсов» рассказал из-за чего умирают жители деревни в Башкирии

12:47, 18 июн 2023

Знаменитый медиум Александр Шепс сразу же смог постичь тайну загадочных смертей, которые произошли в небольшой деревне в Башкирии. На ТНТ вышел новый выпуск шоу "Экстрасенсы: Сражение титанов".







Сперва экстрасенс сообщил, что раз перед ним стоят 10 женщин, то это может быть связано с тем, что он оказался в деревне вдов. Однако вскоре у Александра Шепса изменилось выражение лица. По его словам, он вступил в контакт с потусторонними силами.



Душа одного из погибших в 94-ом году мужчин начала блуждать среди живых и подавать знаки, указывающие на причину трагедии. Более того, в определенный момент стало ясно, что одна из женщин уцелела чудом. Она поведала, что злые силы пытались расправится с ней, однако никто ей не поверил. Получив поддержку Александра Шепса, женщина расплакалась и кивала головой, соглашаясь с версией медиума.





Экстрасенс первым отправился разгадывать тайну населенного пункта Буганак в Белорецком районе. Когда колдун высказал предположение о причине происходящего в деревне – территория поражена "Проклятием Иуды", из-за которого люди добровольно покидают этот мир по необъяснимым причинам – раздался гром. Это также оставило неизгладимое впечатление на обычных жителей. Экстрасенс объяснил, что лишь в случае обнаружения "нулевого пациента", то есть человека, с которого все началось, можно полностью защитить деревню.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/tntufa