В Башкирии прогнозируются сильный ветер и заморозки
23:05, 18 июн 2023
В Башкирии прогнозируется неожиданное ухудшение погоды. В начале недели, 19 июня, в республике не ожидается значительных осадков, лишь по юго-востоку возможны небольшие дожди.
Согласно данным Гидрометцентра Башкортостана, в регионе будет дуть северный и северо-западный ветер, временами он будет порывистый. В ночные часы температура резко понизится до +4…+9°C, а в некоторых северных и горных районах РБ ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. В этих районах температура воздуха ночью опустится до 0…-2°C.
В понедельник днем, 19 июня, в республике воздух прогреется до +12…+17°C. Вследствие резкого похолодания возможен туман, видимость на автодорогах ухудшится до 500 метров.
Автор: Семен Подгорный
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