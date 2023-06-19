В Башкирии 28 июня будет нерабочим праздничным днем

14:17, 19 июн 2023

На следующей неделе жителей Башкирии ждет дополнительный выходной.



По сообщению Гострудинспекции Башкортостана, в среду, 28 июня, в республике будет отмечаться мусульманский праздник Курбан-байрам. Согласно постановлению регионального правительства от 26.09.2022 данный день объявлен нерабочим. Во вторник, 27 июня, рабочий день сократится на час.



При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочий праздничный день 28 июня не включается в число календарных дней отпуска. Отдых будет продлен на один день.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Гострудинспекция