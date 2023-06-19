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В Башкирии 20 июня прогнозируются дожди и заморозки до -2 градусов

В Башкирии 20 июня прогнозируются дожди и заморозки до -2 градусов

22:53, 19 июн 2023

По данным республиканского МЧС, во вторник, 20 июня, жителей Башкирии ожидают дожди и заморозки.

Согласно прогнозу ведомства, погода будет облачной с периодическими прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ветер подует северо-западный, его скорость составит от 3 до 8 м/с, днем возможны порывы до 18 м/с.

В ночное время температура воздуха понизится до +3…+8 градусов, а в северных и горных районах Башкортостана прогнозируются заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы до 0…-2 градусов. Днем температура поднимется до +11…+16 градусов.

Видимость на дорогах не ухудшится.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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