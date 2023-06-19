В Башкирии 20 июня прогнозируются дожди и заморозки до -2 градусов
22:53, 19 июн 2023
По данным республиканского МЧС, во вторник, 20 июня, жителей Башкирии ожидают дожди и заморозки.
Согласно прогнозу ведомства, погода будет облачной с периодическими прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ветер подует северо-западный, его скорость составит от 3 до 8 м/с, днем возможны порывы до 18 м/с.
В ночное время температура воздуха понизится до +3…+8 градусов, а в северных и горных районах Башкортостана прогнозируются заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы до 0…-2 градусов. Днем температура поднимется до +11…+16 градусов.
Видимость на дорогах не ухудшится.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии синоптики прогнозируют похолодание
Общество в Башкирии
В Башкирии ночью ударят заморозки до -2 градусов и дожди
Общество в Башкирии
В ряде районов Башкирии ожидаются заморозки до -3 градусов
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии на 3 дня: 20-22 мая 2019 года ожидаются неблагоприятные погодные явления