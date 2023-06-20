В Башкирии 21 июня возможны дожди и заморозки до -2 градусов
15:46, 20 июн 2023
Погода в Башкортостане в среду, 21 июня, будет характеризоваться дождями и заморозками. Эта информация была опубликована управлением МЧС Башкирии.
Жителей РБ ждет переменная облачность. В отдельных районах возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 м/с.
После захода солнца температура воздуха составит от +2 до +7 градусов, в горных районах ожидаются заморозки в воздухе и на почве от 0 до -2 градусов. В дневные часы температура повысится от +12 до +17 градусов.
На автодорогах региона в ночное и утреннее время возможно образование тумана, что снизит видимость до 500-1000 метров.
Автор: Семен Подгорный
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