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В Башкирии появились дорожные знаки со словами из Корана

В Башкирии появились дорожные знаки со словами из Корана

22:29, 20 июн 2023

В населенном пункте Амангильдино, который находится в Абзелиловском районе Башкирии, были установлены дорожные знаки, на которых написаны слова из священного Корана. Об этом в социальных сетях сообщил местный житель Рустам Юлмухаметов. Сельчане вдохновились примером Чечни, в которой установлены аналогичные знаки.



Рустам сообщил, что жители Амангильдино давно задумывались об установке таких знаков, но это оказалось непростой задачей. В местной администрации выслушали пожелания местных жителей и поддержали их инициативу. Были определены места и создана специальная комиссия.


Соблюдение всех требований стандартов ГОСТ требовало значительных затрат. Средства на изготовление знаков выделил житель Уфы Мурат Искужин, который ранее жил в этой деревне.

"Мы надеемся, что путешественники, проезжающие мимо Амангильдино, будут вспоминать Аллаха и пребывать под его милостью", - написал Рустам.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Vk/Рустам Юлмухаметов
Теги: Абзелиловский район Амангильдино
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