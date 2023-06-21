В Уфе простились с помощником гранатометчика Сергеем Ониным

15:39, 21 июн 2023

В среду, 21 июня, в Октябрьском районе Уфы прошла церемония прощания с Сергеем Ониным, погибшим в зоне проведения СВО на Украине. 48-летний контрактник скончался от ран в военно-медицинской академии 11 июня.







"Я глубоко горжусь мужеством своего брата, которое позволило ему добровольно защищать родину. Я знал, что он собирался принять участие в специальной военной операции. Я поддержал его решение, так как сам являюсь участником боевых действий", – сказал Виктор Онин, брат погибшего.





Сергей Онин родился 30 января 1975 года в столице Башкортостана. Окончив 10 классов продолжил обучение в профтехучилище по специальности "машинист холодильного оборудования". После этого уфимец прошел срочную военную службу. По возвращении Сергей устроился работать в охранное предприятие.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети