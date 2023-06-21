Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Уфе простились с помощником гранатометчика Сергеем Ониным

В Уфе простились с помощником гранатометчика Сергеем Ониным

15:39, 21 июн 2023

В среду, 21 июня, в Октябрьском районе Уфы прошла церемония прощания с Сергеем Ониным, погибшим в зоне проведения СВО на Украине. 48-летний контрактник скончался от ран в военно-медицинской академии 11 июня.



"Я глубоко горжусь мужеством своего брата, которое позволило ему добровольно защищать родину. Я знал, что он собирался принять участие в специальной военной операции. Я поддержал его решение, так как сам являюсь участником боевых действий", – сказал Виктор Онин, брат погибшего.


Сергей Онин родился 30 января 1975 года в столице Башкортостана. Окончив 10 классов продолжил обучение в профтехучилище по специальности "машинист холодильного оборудования". После этого уфимец прошел срочную военную службу. По возвращении Сергей устроился работать в охранное предприятие.

Читайте также:

В Башкирии простились с Владиславом Лабыгиным, погибшим на СВО
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также

В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Сергеем Озеровым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Сергеем Озеровым
В Башкирии простились с Сергеем Балабановым, погибшим в спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с Сергеем Балабановым, погибшим в спецоперации на Украине
В Башкирии простились с погибшим в СВО добровольцем Гайсаром Кужахметовым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО добровольцем Гайсаром Кужахметовым
В Башкирии простились с погибшим во время специальной военной операции Сергеем Матвеевым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим во время специальной военной операции Сергеем Матвеевым


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: