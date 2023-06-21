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В Башкирии 22 июня 2023 года прогнозируются дожди и заморозки до -2 градусов

В Башкирии 22 июня 2023 года прогнозируются дожди и заморозки до -2 градусов

22:42, 21 июн 2023

В четверг, 22 июня, в республике Башкортостан прогнозируется дождь и заморозки. Прогноз погодных условий, опубликовали представители пресс-центра МЧС Башкирии.

На территории республики ожидается пасмурная погода с прояснениями. В некоторых районах выпадут кратковременные дожди. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью прогнозируется в диапазоне от +2 до +7 градусов по Цельсию, в горных районах северной части РБ будут фиксироваться заморозки от 0 до -2 градусов в воздухе и на поверхности почвы. Днем ожидается небольшое потепление до +12…+17 градусов.

В ночное время и утром на автодорогах региона возможно образование тумана, который снизит видимость до 500-1000 метров.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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