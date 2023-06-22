Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жителей Башкирии предупредили о нашествии саранчи

Жителей Башкирии предупредили о нашествии саранчи

11:11, 22 июн 2023

Россельхозцентр Башкирии предупредил о нашествии саранчи. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.



Специалисты отмечают, что на территории республики наблюдается массовое размножение саранчовых. Появляются личинки насекомых разного возраста, а с 19 июня отметилось начало окрыление итальянского пруса, что на месяц раньше прошлого года (21 июля).

Сотрудники Россельхозцентра заявили о необходимости ускорить организацию наблюдения за развитием саранчовых. Также специалисты пришли к выводу о том, что при превышении экономического порога вредоносности стоит провести обработку специальными препаратами.


Подчеркивается, что обработки малоэффективны против уже сформировавшихся взрослых особей насекомых.

– Опоздание с обработкой на семь-десять дней приводит к увеличению площади, заселенной саранчовыми вредителями, в два-три раза, – заявил Россельхозцентр.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: freepik
Теги: саранча
Читайте также

В Хайбуллинском районе выжило 40 процентов саранчи
Общество в Башкирии
В Хайбуллинском районе выжило 40 процентов саранчи
Жители одного из районов Башкирии сообщили о нашествии саранчи
Общество в Башкирии
Жители одного из районов Башкирии сообщили о нашествии саранчи
Один из районов Башкирии подвергся нашествию саранчи (ВИДЕО)
Происшествия в Башкирии
Один из районов Башкирии подвергся нашествию саранчи (ВИДЕО)
Грипп в Башкирии перешел в активную фазу
Здравоохранение в Башкирии
Грипп в Башкирии перешел в активную фазу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: