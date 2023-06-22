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Внедорожник бойцов из Башкирии подорвался на мине

Внедорожник бойцов из Башкирии подорвался на мине

14:58, 22 июн 2023

Военнослужащий из Башкирии с позывным "Турист", находящийся в зоне спецоперации, рассказал о том, как ему удалось выжить после того, как его внедорожник УАЗ-452 подорвался на мине. Об этой истории рассказал Telegram-канал "Башкирский батальон". 

По словам бойца, случай произошел на Артемовском направлении. Он уверен, что выжить ему помогла вера в Бога. 



"Наш УАЗ подорвался на мине. Слава Богу, все живы. Спасибо Господу", - сообщил «Турист». 

УАЗ, перевозивший продукты, ехал в зону боевых действий. Основной удар пришелся  на нижнюю часть машины. Двери, днище и колеса были сильно повреждены от взрывной волны.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: спецоперация
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