Внедорожник бойцов из Башкирии подорвался на мине
14:58, 22 июн 2023
Военнослужащий из Башкирии с позывным "Турист", находящийся в зоне спецоперации, рассказал о том, как ему удалось выжить после того, как его внедорожник УАЗ-452 подорвался на мине. Об этой истории рассказал Telegram-канал "Башкирский батальон".
По словам бойца, случай произошел на Артемовском направлении. Он уверен, что выжить ему помогла вера в Бога.
"Наш УАЗ подорвался на мине. Слава Богу, все живы. Спасибо Господу", - сообщил «Турист».
УАЗ, перевозивший продукты, ехал в зону боевых действий. Основной удар пришелся на нижнюю часть машины. Двери, днище и колеса были сильно повреждены от взрывной волны.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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