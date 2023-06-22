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Уфимский блогер Рустам Набиев подарил коляску пожилому инвалиду без ноги

Уфимский блогер Рустам Набиев подарил коляску пожилому инвалиду без ноги

21:23, 22 июн 2023

Блогер без ног из Уфы Рустам Набиев сделал доброе дело для пенсионера-колясочника из Нижнекамска. Об этом он рассказал в личном блоге в соцсетях.



По его словам, сразу несколько неравнодушных пользователей отправили ему видео и попросили оказать помощь мужчине из Нижнекамска, у которого нет одной ноги. Рустам Набиев купил современную коляску с пультом управления. Ее из Москвы доставила транспортная компания. Получив груз, уфимец поехал в Нижнекамск и лично посмотрел, как ею пользуется мужчина по имени Фаяз.


Рустам Набиев потерял ноги при трагических обстоятельствах. Он находился в общежитии в Омске, которое обрушилось по вине строителей. Уроженец Башкирии долгое время восстанавливался, прежде, чем снова поверил в лучшее. Ему помогала Индира, которая впоследствии стала его женой и подарила ему двух дочерей.

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Автор: mybashkortostan.ru
Фото: @rustamnabiev92
Теги: Набиев Рустам
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