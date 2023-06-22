В Башкирии 23 июня прогнозируются осадки и заморозки до -2 градусов

22:57, 22 июн 2023

По данным пресс-центра регионального МЧС, в Башкирии в пятницу, 23 июня, ожидаются дожди и заморозки.



Согласно информации ведомства в РБ будет облачно с прояснениями. В ночное время не ожидается значительных осадков, однако днем в ряде районов Башкортостана возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер будет слабый и переменчивый ночью, днем его скорость составит до 5-10 м/с.







Ночью термометры покажут значения температуры воздуха от +4 до +9 градусов, в горных районах республики ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0 до -2 градусов. Днем температура поднимется до +14 до +19 градусов.



Видимость на автодорогах, по данным метеорологов, не изменится.

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