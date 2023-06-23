В Башкирии простились с погибшим на СВО мобилизованным Алмазом Файзуллиным

11:10, 23 июн 2023

В Благоварском районе Башкирии накануне, 23 июня, простились с погибшим в боях под Бахмутом в зоне СВО Алмазом Файзуллиным. Об этом сообщил глава района Марат Юсупов.







Алмазу было 27 лет. Он был призван на службу в рамках частичной мобилизации.



Юсупов отметил, что боец навсегда останется в памяти родных, близких и всех жителей района.



«Он погиб как настоящий защитник Отечества, пожертвовав жизнью ради своей страны, ради нас с вами», - написал руководитель муниципалитета.





Алмаз Файзуллин родился в деревне Таллыкуль, в 2003 году с семьей переехал в Каргалыбаш. Работал в компании «Лентерра».



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии в последний путь проводили уроженца Благоварского района республики Виктора Фустова, погибшего в зоне проведения СВО на Украине.

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Фото: соцсети