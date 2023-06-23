В Башкирии 24 июня прогнозируются дожди и потепление до +22 градусов

23:51, 23 июн 2023

По данным прогноза, опубликованного региональным МЧС, в Башкирии в субботу, 24 июня, прогнозируются дожди и потепление.



В субботу жителей региона ожидает переменная облачность. В отдельных районах пройдет кратковременный дождь. В течение ночи ожидается неустойчивый слабый ветер, который днем подует со скоростью 5-10 м/с.







Температура воздуха в ночное время составит от +4 до +9 градусов, в то время как на севере региона и в горных районах ожидается похолодание до +1 градуса. В течение дня показания термометров составят от +17 до +22 градусов.



На автомобильных дорогах возможно возникновение тумана, что снизит видимость до 500-1000 метров.

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