В Башкирии прогнозируются дожди с грозами
22:40, 25 июн 2023
В Башкортостане рабочая неделя начнется с облачной погоды и дождей с грозами.
Согласно прогнозам метеорологов Башгидромета в понедельник, 26 июня, жители региона столкнутся с относительно теплой, но дождливой погодой. Дневная и ночная температура воздуха будет колебаться от +11 до +22 градусов. В отдельных районах Башкирии вероятны дожди с грозами. Ветер ожидается умеренный.
В Уфе также прогнозируются осадки, которые могут выпасть в течение дня. Скорость ветра может усилиться во время дождя. В дневные часы температура воздуха достигнет +18 градусов, а в ночное и утреннее время она опустится до +11 градусов.
Автор: Семен Подгорный
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