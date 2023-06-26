В Башкирии 27 июня прогнозируются дожди и заморозки до -2 градусов
23:03, 26 июн 2023
По прогнозу, опубликованному региональным МЧС, во вторник, 27 июня, жителей Башкирии ожидают осадки и заморозки.
В соответствии с данными метеорологов, в Башкортостане прогнозируется облачная погода с прояснениями. В ночные часы в отдельных районах выпадут кратковременные дожди, в то время как днем значительных осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-западных направлений со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ночное время будет в пределах от +5 до +10 градусов. В северных районах РБ ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-2 градусов. В течение дня потеплеет до +19 до +24 градусов.
Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование тумана, что снизит видимость до 500 метров и менее.
Автор: Семен Подгорный
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