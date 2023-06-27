На СВО погиб уроженец Башкирии — ветеран Чеченской кампании Динар Гилязетдинов

09:25, 27 июн 2023

В Стерлитамаке состоялась церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации военнослужащим Динаром Гилязетдиновым. Об этом глава города Рустем Газизов написал в соцсетях.



Мужчина проходил службу в батальоне им. Минигали Шаймуратова. Доброволец имел опыт участия в боевых действиях на Северном Кавказе.



«В памяти близких и всех, кто знал Динара Альфаритовича, он навсегда останется храбрым и отзывчивым мужчиной, надёжным и преданным товарищем, любящим сыном и братом, другом. Выражаю искренние соболезнования семье Динар Альфаритовича… Сил и терпения, чтобы пережить это горе», — написал Газизов.



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Фото: соцсети