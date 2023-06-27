В Башкирии ожидается повышение температуры
23:10, 27 июн 2023
В Башкортостан постепенно возвращается потепление. Метеорологи Башгидромета рассказали о прогнозе погоды на среду, 28 июня.
Согласно информации синоптиков республиканской метеослужбы, посреди недели значительных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет составлять +10…+15 °C, в восточной части Башкирии ожидается похолодание до +5 °C. В течение дня столбики термометров покажут значения от +20 до +25 °C.
Прогнозируется умеренный западный, юго-западный ветер.
Автор: Семен Подгорный