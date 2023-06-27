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В Башкирии ожидается повышение температуры

В Башкирии ожидается повышение температуры

23:10, 27 июн 2023

В Башкортостан постепенно возвращается потепление. Метеорологи Башгидромета рассказали о прогнозе погоды на среду, 28 июня.

Согласно информации синоптиков республиканской метеослужбы, посреди недели значительных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет составлять +10…+15 °C, в восточной части Башкирии ожидается похолодание до +5 °C. В течение дня столбики термометров покажут значения от +20 до +25 °C.

Прогнозируется умеренный западный, юго-западный ветер.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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