В Башкирии ожидается повышение температуры

23:10, 27 июн 2023

В Башкортостан постепенно возвращается потепление. Метеорологи Башгидромета рассказали о прогнозе погоды на среду, 28 июня.



Согласно информации синоптиков республиканской метеослужбы, посреди недели значительных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет составлять +10…+15 °C, в восточной части Башкирии ожидается похолодание до +5 °C. В течение дня столбики термометров покажут значения от +20 до +25 °C.



Прогнозируется умеренный западный, юго-западный ветер.

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Автор: Семен Подгорный