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В Башкирии спасатели помогли испачканному в нефти лебедю

В Башкирии спасатели помогли испачканному в нефти лебедю

10:37, 28 июн 2023

Вчера, 26 июня, в башкирском городе Салават спасатели помогли испачканному в нефти лебедю. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.



На севере города в районе садовых товариществ местный рыбак обнаружил пострадавшую птицу. Без посторонней помощи лебедь мог погибнуть, и потому мужчина вызвал спасателей.

На место прибыла спасательная группа во главе с руководством аварийно-спасательного отряда. Попутно специалисты связались Ириной – женщиной, которая за свою жизнь выходила не одну раненую птицу и знает, чем можно помочь.


Спасатели отмыли лебедя, а также оказали ему первую помощь.

– Благодаря оперативности и быстрым правильным действиям у лебедя теперь есть все шансы полностью восстановиться. Тем более, что у него уже появился и дом, где ему точно рады – это дом Ирины, – рассказали в МЧС.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС Башкирии
Теги: Салават лебедь спасение
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