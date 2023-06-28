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Жительница Башкирии просит найти мужа на СВО

Жительница Башкирии просит найти мужа на СВО

21:48, 28 июн 2023

Жительница Башкирии просит чиновников помочь найти мужа, который служит в зоне СВО. Она рассказала в блоге Радия Хабирова, что связи нет уже 21 день и есть подозрения на проблемы со здоровьем.

«У меня большая просьба, помогите мне. Муж находится на СВО. Сегодня уже 21 день не выходит на связь. Есть информация, что он болен. Чем не говорят. Связи нет.

Что делать уже незнаю. Как найти его, куда обращаться и куда ехать не знаю», — написала Инесса В.
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Автор: news102.ru
Теги: спецоперация
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