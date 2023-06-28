В Башкирии прогнозируется теплая и солнечная погода

22:57, 28 июн 2023

В Башкортостане наблюдается повышение температуры воздуха. Специалисты республиканской метеослужбы сообщают, что из-за роста атмосферного давления в РБ прогнозируется погода без осадков.



Синоптики Башгидромета сообщают, что в четверг, 29 июня, небольшие дожди возможны лишь в южных районах. В ночное время температура воздуха составит от +10 до +15 °C, а на востоке Башкирии она опустится до +5 °C. Днем столбики термометров покажут значения от +20 до +25 °C.



Умеренный ветер будет дуть с запада.

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Автор: Семен Подгорный