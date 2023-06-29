Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

На СВО погиб уроженец Башкирии Халиль Низамутдинов

На СВО погиб уроженец Башкирии Халиль Низамутдинов

09:39, 29 июн 2023

В селе Ильтуганово Кармаскалинского района прошла траурная церемония прощания с гвардии старшим матросом Халилем Ренатовичем Низамутдиновым, который погиб 8 июня 2023 года при выполнении боевых задач во время специальной военной операции. Печальную новость в социальной сети сообщила пресс-служба администрации района.



В августе 2023 года Халилю Ренатовичу исполнилось бы 22 года. В 2019 году окончил филиал Уфимского колледжа индустрии, питания и сервиса в городе Салават. После проходил срочную службу, а по окончании подписал контракт с Министерством обороны РФ. Он имел боевой опыт в Сирии. В специальной военной операции принимал участие с самого начала.

«Мы выражаем близким и родственникам Халиля Ренатовича самые глубокие и искренние соболезнования и разделяем горечь невосполнимой утраты. Пусть земля ему будет пухом...», - указано в сообщении.


За отвагу, мужество и самоотверженность боец награжден посмертно орденами Мужества и Шаймуратова.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Читайте также:

На СВО погиб уроженец Башкирии — ветеран Чеченской кампании Динар Гилязетдинов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: соцсети
Теги: Кармаскалинский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

На СВО погиб уроженец Башкирии Ильфак Галиуллин
Общество в Башкирии
На СВО погиб уроженец Башкирии Ильфак Галиуллин
В Чишминском районе Башкирии 30 января простились с двумя погибшими в СВО бойцами
Общество в Башкирии
В Чишминском районе Башкирии 30 января простились с двумя погибшими в СВО бойцами
Во время специальной военной операции погиб Руслан Абдуллин из Стерлибашевского района Башкирии
Общество в Башкирии
Во время специальной военной операции погиб Руслан Абдуллин из Стерлибашевского района Башкирии
В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Фангатом Вакказовым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Фангатом Вакказовым


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: