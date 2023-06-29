На СВО погиб уроженец Башкирии Халиль Низамутдинов

09:39, 29 июн 2023

В селе Ильтуганово Кармаскалинского района прошла траурная церемония прощания с гвардии старшим матросом Халилем Ренатовичем Низамутдиновым, который погиб 8 июня 2023 года при выполнении боевых задач во время специальной военной операции. Печальную новость в социальной сети сообщила пресс-служба администрации района.







В августе 2023 года Халилю Ренатовичу исполнилось бы 22 года. В 2019 году окончил филиал Уфимского колледжа индустрии, питания и сервиса в городе Салават. После проходил срочную службу, а по окончании подписал контракт с Министерством обороны РФ. Он имел боевой опыт в Сирии. В специальной военной операции принимал участие с самого начала.



«Мы выражаем близким и родственникам Халиля Ренатовича самые глубокие и искренние соболезнования и разделяем горечь невосполнимой утраты. Пусть земля ему будет пухом...», - указано в сообщении.





За отвагу, мужество и самоотверженность боец награжден посмертно орденами Мужества и Шаймуратова.



Выражаем соболезнования родным и близким.

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Фото: соцсети