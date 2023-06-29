В Башкирии 30 июня прогнозируется жара до +31 градуса

23:19, 29 июн 2023

Погода в Башкортостане в пятницу, 30 июня, будет характеризоваться жарой. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Согласно прогнозу МЧС РБ, подует юго-восточный ветер, скорость которого будет достигать от 5 до 10 м/с.



Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, а днем термометры покажут значения от +26 до +31 градуса.



В ночные и утренние часы возможно образование тумана на некоторых автодорогах, что может снизить видимость до 500-1000 метров.

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Автор: Семен Подгорный