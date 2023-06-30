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Блогершей из Башкирии заинтересовалась налоговая

Блогершей из Башкирии заинтересовалась налоговая

11:05, 30 июн 2023

В налоговую службу вызвали известного в Башкирии блогера Миляушу. «Башкирской домохозяйке», как она называет себя в интернете, задали вопросы о её блоге и доходах, получаемых от своей деятельности. Об этом женщина поделилась на своей личной страничке в соцсетях.



Миляуша рассказала, что ее расспросили о том, на какой платформе она ведет свой блог, сколько получает за просмотры и лайки. Помимо этого, налоговики полюбопытствовали, сколько она зарабатывает на рекламе и каким способом получает деньги от рекламодателей.


— Едва мы вошли в кабинет, у нас забрали сотовые телефоны и стали задавать вопросы. Интересно, что они полагали, что мне платят за просмотры моих коротких забавных видео на Vine. — прокомментировала блогерша. — Я зарегистрирована как самозанятый и плачу налоги, но все равно было страшно. Я догадывалась, что придет время и нас проверят.

Она посоветовала другим блогерам заплатить налоги и спать спокойно.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Башкирская домохозяйка / Vk.com
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