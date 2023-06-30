В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Сирии Ильясом Калимуллиным

22:35, 30 июн 2023

Сегодня, 30 июня, в башкирском городе Янаул прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции гвардии сержантом, разведчиком группы специального назначения Ильясом Калимуллиным. Об этом в социальных сетях рассказала администрация Янаульского района.







Как рассказывал Калимуллин в своем интервью газете «Янаульские зори», в 2014 году он участвовал в присоединении Крыма к составу России, в 2016-ом освобождал Пальмиру в Сирийской Арабской республике. До начала спецоперации периодически выполнял задачи в странах Ближнего Востока.



В 2017 году военнослужащий представлял спецназ России на соревнованиях среди стран СНГ в Белоруссии. Во время службы в Вооруженных Силах получил специальность инструктора горной подготовки, дважды покорил обе вершины Эльбруса, а также участвовал в соревнованиях «Кольцо Эльбруса».





Кроме того, во время службы Ильяс Равилевич отучился на подводного минера и получил удостоверение дайвера международного класса. Он имел допуск к десантированию со всех видов парашютных систем, всего он совершил около 300 прыжков.



Ильяс Калимуллин был награжден двумя орденами Мужества, Суворова, медалями «За отвагу». Помимо этого, у него имеются награды и за участие в СВО. В ходе спецоперации он получил тяжелое ранение, но излечился и вернулся обратно. 10 дней назад Ильяса Равилевича не стало. Боец был посмертно награжден медалью Шаймуратова. У него остался сын.









– Ты был примером мужества и самоотверженности. Имя твое будет увековечено в сердцах и в памяти каждого из нас, – написал на своей личной странице в социальных сетях глава администрации Янаульского района Ильшат Вазигатов.

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Фото: vk.com/mryanaulraion