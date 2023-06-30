На СВО погиб 20-летний уроженец Башкирии Виль Шагивалеев
22:46, 30 июн 2023
В Белорецком районе Башкирии в последний путь проводили героически погибшего в зоне проведения СВО на Украине 20-летнего уроженца Белорецкого района Виля Шагивалеева. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях сообщил руководитель муниципалитета Андрей Иванюта.
«Очень жаль, что судьба парня сложилась так трагично», – написал чиновник.
Виль Шагивалеев родился в 2003 году в населенном пункте Азнагулово. Отучился в школе села Серменево. Его учителя вспоминают он нем как о спокойном и отзывчивым человеке. Он увлекался чтением и часто проводил время в библиотеке.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в деревне Кагарманово Белорецкого района в последний путь проводили бойца ЧВК «Вагнер» Ильдара Эльвировича Галаутдинова, который погиб 2 апреля 2023 года при выполнении боевых задач во время специальной военной операции.