На СВО погиб 20-летний уроженец Башкирии Виль Шагивалеев

22:46, 30 июн 2023

В Белорецком районе Башкирии в последний путь проводили героически погибшего в зоне проведения СВО на Украине 20-летнего уроженца Белорецкого района Виля Шагивалеева. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях сообщил руководитель муниципалитета Андрей Иванюта.







«Очень жаль, что судьба парня сложилась так трагично», – написал чиновник.



Виль Шагивалеев родился в 2003 году в населенном пункте Азнагулово. Отучился в школе села Серменево. Его учителя вспоминают он нем как о спокойном и отзывчивым человеке. Он увлекался чтением и часто проводил время в библиотеке.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в деревне Кагарманово Белорецкого района в последний путь проводили бойца ЧВК «Вагнер» Ильдара Эльвировича Галаутдинова, который погиб 2 апреля 2023 года при выполнении боевых задач во время специальной военной операции.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/ivaniutaandrei