В Башкирии 3 июля прогнозируются дожди, грозы и ветер до 16 м/с

23:51, 02 июл 2023

В понедельник, 3 июля, в Башкортостане прогнозируется дождливая погода с сильным ветром. Об этом информирует МЧС по РБ.



Жителей Башкирии в начале новой рабочей недели ожидает пасмурная погода с прояснениями. В ряде районов будут наблюдаться небольшие осадки, возможны грозы. Скорость юго-западного ветра будет достигать скорости 5-10 м/с, в дневные часы местами его порывы будут достигать 16 м/с.







Ночью температура воздуха ожидается в пределах от +10 до +15 градусов, днем она поднимется до +23...+28 градусов.



Из-за осадков на некоторых участках автомобильных дорог возможно ухудшение видимости. В ночное и утреннее время может образоваться дымка, которая ухудшит видимость до 2-4 километров.

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Автор: Семен Подгорный