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В Башкирии наблюдается массовое исчезновение семей

В Башкирии наблюдается массовое исчезновение семей

12:08, 03 июл 2023

В Башкирии наблюдается массовое исчезновение семей, в то время как количество новых растет незначительно. Статистические данные, предоставленные Росстатом, свидетельствуют о том, что долговечность семей в регионе оставляет желать лучшего.



По данным за апрель 2023 года в Башкортостане было зарегистрировано 1 394 развода, что на шесть случаев меньше, чем в апреле прошлого года. В то же время, количество зарегистрированных браков составило 1 541, что на 29 меньше, чем в 2022 году.

По количеству разводов РБ устойчиво занимает первое место в ПФО. Сюда же вошли Республика Татарстан и Самарская область.


Что касается числа бракосочетаний, регион также занимает одно из лидирующих позиций. В тройке лидеров вновь Татарстан и Самарская область. Отмечается, что в Марий Эл, Удмуртии, Кировской и Ульяновской областях семей становится все меньше, поскольку количество разводов в этих регионах превышает количество заключенных браков.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: демография
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