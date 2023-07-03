12:08, 03 июл 2023

В Башкирии наблюдается массовое исчезновение семей, в то время как количество новых растет незначительно. Статистические данные, предоставленные Росстатом, свидетельствуют о том, что долговечность семей в регионе оставляет желать лучшего.







По данным за апрель 2023 года в Башкортостане было зарегистрировано 1 394 развода, что на шесть случаев меньше, чем в апреле прошлого года. В то же время, количество зарегистрированных браков составило 1 541, что на 29 меньше, чем в 2022 году.



По количеству разводов РБ устойчиво занимает первое место в ПФО. Сюда же вошли Республика Татарстан и Самарская область.





Что касается числа бракосочетаний, регион также занимает одно из лидирующих позиций. В тройке лидеров вновь Татарстан и Самарская область. Отмечается, что в Марий Эл, Удмуртии, Кировской и Ульяновской областях семей становится все меньше, поскольку количество разводов в этих регионах превышает количество заключенных браков.

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Автор: Семен Подгорный