Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии назвали смертельно опасные отрасли

В Башкирии назвали смертельно опасные отрасли

12:38, 03 июл 2023

После тщательного анализа ситуации за 2022 год, в Гострудинспекции Башкирии озвучили отрасли, в которых чаще всего погибают люди.

Среди них выделяются производства, связанные с обработкой, строительная сфера, компании занимающиеся транспортировкой и предприятия по добыче полезных ископаемых. С этой информацией поделился замруководителя ведомства А. Салихов. В течение прошлого года в Башкортостане на данных предприятиях погибли 125 рабочих.



Кроме того, специалисты установили факторы приводящие к смертям: недостаточная организация рабочего процесса, нарушение правил дорожного движения, отсутствие дисциплины и нарушение технологических процессов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Читайте также

В ГИБДД Башкирии рассказали, какие нарушения будут фиксировать дорожные камеры
Человек и закон в Башкирии
В ГИБДД Башкирии рассказали, какие нарушения будут фиксировать дорожные камеры
В России планируют ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде
Человек и закон в Башкирии
В России планируют ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде
В Ишимбае рабочего насмерть засыпало грунтом
Происшествия в Башкирии
В Ишимбае рабочего насмерть засыпало грунтом
Житель Баймакского района незаконно захватил карьер по добыче плитняка
Человек и закон в Башкирии
Житель Баймакского района незаконно захватил карьер по добыче плитняка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: