В Башкирии назвали смертельно опасные отрасли

12:38, 03 июл 2023

После тщательного анализа ситуации за 2022 год, в Гострудинспекции Башкирии озвучили отрасли, в которых чаще всего погибают люди.



Среди них выделяются производства, связанные с обработкой, строительная сфера, компании занимающиеся транспортировкой и предприятия по добыче полезных ископаемых. С этой информацией поделился замруководителя ведомства А. Салихов. В течение прошлого года в Башкортостане на данных предприятиях погибли 125 рабочих.







Кроме того, специалисты установили факторы приводящие к смертям: недостаточная организация рабочего процесса, нарушение правил дорожного движения, отсутствие дисциплины и нарушение технологических процессов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik