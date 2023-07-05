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В Башкирии в ближайшие дни прогнозируется жара до +32 градусов

В Башкирии в ближайшие дни прогнозируется жара до +32 градусов

00:08, 05 июл 2023

В Башкирии метеорологи сообщили прогноз погоды на предстоящие два дня. Согласно их информации, 5 и 6 июля, в республике прогнозируются порывы ветра и жара до +32 градусов.



В среду, 5 июля, жителей региона ждет слабый ветер переменных направлений. В ночные часы температура воздуха составит от +14 до +19 градусов, в восточных районах до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +27…+32 градусов.

В четверг, 6 июля, ожидаются порывы ветра. После захода солнца температура воздуха будет колебаться от +14 до +19 градусов, в восточных районах до +9 градусов,. Днем столбики термометров покажут значения от +26 до +31 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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