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В Башкирии 6 июля прогнозируется жаркая погода до +33 градусов

В Башкирии 6 июля прогнозируется жаркая погода до +33 градусов

23:58, 05 июл 2023

В четверг, 6 июля, в Башкирии прогнозируется жара. Эта информация поступила от пресс-центра республиканского отделения МЧС.

Согласно прогнозу метеорологов, сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений будет слабым, днем в ряде районов его порывы могут достигать 14 м/с.

В ночное время температура воздуха будет колебаться от +15 до +20 градусов, по северо-востоку Башкортостана ожидается до +10 градусов, днем воздух прогреется до +28…+33 градусов.

На автодорогах утром возможно образование дымки, что снизит видимость до 1-2 километров.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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