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Жителей Башкирии предупредили об опасности нападения медведей

Жителей Башкирии предупредили об опасности нападения медведей

11:50, 06 июл 2023

В районе горы Иремель в Башкирии начали проявлять активность медведи. В руководстве природного парка предупредили об этом туристов.

На одной из туристических троп обнаружены медвежьи экскременты и остатки растерзанной хищниками добычи. Эти следы были найдены на маршруте, известном как "Колыбель любви – Каменная речка". Посетителям рекомендуют проявлять меры предосторожности.



Вершина Иремель в Башкортостане является одним из самых популярных мест для отдыха путешествующих. Она является второй по высоте вершиной на Южном Урале, привлекающей своей природной красотой.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в двух районах республики произошли нападения медведей на людей. Травмы получили грибник и пастух. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: медведь
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