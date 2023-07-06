Жителей Башкирии предупредили об опасности нападения медведей
11:50, 06 июл 2023
В районе горы Иремель в Башкирии начали проявлять активность медведи. В руководстве природного парка предупредили об этом туристов.
На одной из туристических троп обнаружены медвежьи экскременты и остатки растерзанной хищниками добычи. Эти следы были найдены на маршруте, известном как "Колыбель любви – Каменная речка". Посетителям рекомендуют проявлять меры предосторожности.
Вершина Иремель в Башкортостане является одним из самых популярных мест для отдыха путешествующих. Она является второй по высоте вершиной на Южном Урале, привлекающей своей природной красотой.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в двух районах республики произошли нападения медведей на людей. Травмы получили грибник и пастух.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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