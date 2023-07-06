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В Башкирии 7 июля ожидается жаркая погода

В Башкирии 7 июля ожидается жаркая погода

23:40, 06 июл 2023

В Башкортостане в пятницу, 7 июля, согласно прогнозу, опубликованному республиканским МЧС, прогнозируется жара.

В завершающий рабочую неделю день жителей РБ ожидает ясная погода без каких-либо осадков. После захода солнца ветер будет дуть северных направлений со скоростью от 1 до 6 м/с, днем – от 5 до 10 м/с.

Ночная температура воздуха составит +15 до +20 градусов, в восточных районах Башкирии может опуститься до +10 градусов, днем повысится до +28…+33 градусов.

Видимость на автомобильных дорогах не изменится.

По северу региона объявили высокий уровень пожарной опасности.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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