В зоне СВО после тяжелого ранения пропал артист из Башкирии
11:47, 07 июл 2023
В зоне спецоперации на Украине без вести пропал артист ансамбля «Сибай» Ильнар Хатмуллин. Сообщение об этом появилось на страницах родственников и друзей в социальных сетях.
По информации, полученной от мамы Ларисы Фахретдиновой-Хатмуллиной, 28 июня Ильнар получил серьезные ранения: левая нога была ампутирована, а правая рука, нога, голова и грудь были ранены осколками. Его вывезли из госпиталя в Рубежном, и по настоящее время о его местонахождении ничего не известно. Существует вероятность, что он находится в бессознательном состоянии, не может назвать свое имя или потерял память!
Ильнару 23 года, номер жетона УК 673 021.
Близкие сообщили, что обзванивают госпитали, но бойца найти пока не удалось.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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