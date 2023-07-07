В зоне СВО после тяжелого ранения пропал артист из Башкирии

11:47, 07 июл 2023

В зоне спецоперации на Украине без вести пропал артист ансамбля «Сибай» Ильнар Хатмуллин. Сообщение об этом появилось на страницах родственников и друзей в социальных сетях.







По информации, полученной от мамы Ларисы Фахретдиновой-Хатмуллиной, 28 июня Ильнар получил серьезные ранения: левая нога была ампутирована, а правая рука, нога, голова и грудь были ранены осколками. Его вывезли из госпиталя в Рубежном, и по настоящее время о его местонахождении ничего не известно. Существует вероятность, что он находится в бессознательном состоянии, не может назвать свое имя или потерял память!



Ильнару 23 года, номер жетона УК 673 021.



Близкие сообщили, что обзванивают госпитали, но бойца найти пока не удалось.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети